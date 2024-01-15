أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة قائمة فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان – محمد أشرف – حسين تيمور.
خط الدفاع: بركات حجاج – عبدالرحمن عامر – شريف رضا – محمود وحيد – محمد عصام – مصطفى ميدو – أحمد خالد.
خط الوسط: حسين فيصل – أبو بكر ليادي – لحسن دهدوه – إسلام جابر – طارق علاء – حسن هريدي – عمرو قلاوة – دكوا دودو – إبراهيم جامبو.
خط الهجوم:
فادي فريد – حسام حسن – مصطفى البدري.
موعد مباراه سموحة ومودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الاسكندرية.
القناة الناقلة لمباراة سموحة ومودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة
تنقل مباراة سموحة ومودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.