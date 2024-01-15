أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة مودرن فيوتشر في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد الاسكندرية.

محمد يوسف

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