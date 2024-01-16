نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من نجم الأهلي السابق بشأن مباراة مصر وغانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد شربف عبد المنعم نجم فريق الأهلي السابق، أن منتخب مصر أهدر فوز سهل على منتخب موزمبيق في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

تصريحات شريف عبد المنعم

وقال شريف عبدالمنعم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: منتخب مصر فرط في فوز سهل على منتخب موزمبيق وصعب مباراته أمام منتخب غانا في الجولة القادمة في كأس الأمم الأفريقية.

وتابع: من وجهة نظري أن مباراة منتخب مصر أمام غانا لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للمنتخب.

مصطفى محمد الأفضل أمام موزمبيق

وأشار شربف عبد المنعم، أن مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر كان أفضل لاعبي الفريق أمام منتخب موزمبيق في الجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وأكمل: مصطفى محمد يعد أفضل لاعبي منتخب مصر في مباراة موزمبيق بسبب تحركاته داخل أرض الملعب وتسجيله هدف مبكر، ومن وجهة نظري أن منتخب مصر تأثر بالرطوبة في مباراة موزمبيق ورغم ذلك فهو قادر على التأهل إلى الدور التالي.