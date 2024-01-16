نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة خيتافي ضد إشبيلية اليوم الثلاثاء في كأس الملك الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي مع نظيره إشبيلية مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

ويحتضن ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز"، هذا اللقاء القوي الذي سيجمع بين فريقي خيتافي وإشبيلية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة خيتافي ضد إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

تبدأ أحداث مباراة خيتافي وإشبيلية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقله لمباراة خيتافي ضد إشبيلية في كأس ملك إسبانيا

يمكنكم مشاهدة مباراة خيتافي ضد إشبيلية مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق عبد الله الحربي.