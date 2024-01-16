نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزلها الآن.. القناة الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا في مباراة اليوم في أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه غدًا اليوم الموافق 16 يناير 2023، منتخب تونس مباراة هامة أمام نظيره منتخب ناميبيا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويلاقي اليوم الثلاثاء المنتخب التونسي نظيره منتخب ناميبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويواجه المنتخبين كلاهما على ملعب أمادو جون كوليبالي، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد ناميبيا:

قناة tvt التوغولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البنينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة TRT (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

•قناة TV 5.8 (مفتوحة)

القمر الصناعي تركسات 42 شرق

التردد 12356 H

معدل ترميز 7100