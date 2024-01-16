صاحب الحنجرة الذهبية.. معلق مباراة تونس ضد نامبيبا اليوم الثلاثاء في أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " معلق مباراة منتخب تونس الأول ضد نظيره نامبيبا مساء اليوم اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، في كأس أمم إفريقيا 2024.

متي موعد مباراة منتخب تونس ضد نامبيبا في كأس أمم إفريقيا؟

يواجه المنتخب التونسي الأول لكرة القدم نظيره منتخب نامبيبا مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، في الجولة الأولي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما هو ملعب مباراة منتخب تونس ضد نامبيبا في كأس أمم إفريقيا؟

يستضيف ملعب كورهوغو المباراة المرتقبة بين منتخب تونس ضد نامبيبا في كأس أمم إفريقيا موسم 2023-2024.

من هو معلق مباراة منتخب تونس ضد نامبيبا؟

تذاع أحداث مباراة منتخب تونس ضد نامبيبا عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية بتعليق عصام الشوالي، والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2024.

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