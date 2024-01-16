نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة يوفنتوس ضد ساسولو اليوم الثلاثاء في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره نادي ساسولو مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، في الجولة العشرون من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات.

ما هو ملعب مباراة يوفنتوس ضد ساسولو في الدوري الإيطالي؟

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم المباراة المرتقبة بين نادي يوفنتوس ضد نظيره ساسولو في الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.

من معلق مباراة يوفنتوس ضد ساسولو في الدوري الإيطالي؟

أسندت قنوات أبو ظبي الرياضية مهمة التعليق على احداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد ساسولو للمعلق أحمد الحامد وخالد الغول معلقا وواصفا على احداث المباراة.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري الإيطالي؟

يحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بينما ياتي نادي ساسولو في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2023-2024.