نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية ضد عمان في كأس أسيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي وعاشقي كرة القدم الأسيوية في معرفة موعد مباراة السعودية ضد عمان، التي من المقرر لها أن تقام غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات كأس أسيا.

موعد مباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا 2023

تنطلق المباراة بين السعودية وعمان، اليوم الثلاثاء، الموافق 16-1-2024 ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في كأس آسيا 2023، على استاد خليفة الدولي.

وتبدأ مباراة السعودية وعمان في السابعة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً، بتوقيت قطر والمملكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا 2023

تنقل مباراة السعودية وعمان عبر قناة إس إس سي، وقناة الكاس إكسترا 1 إتش دي، وقناة بي إن سبورتس Asian cup 1.

معلق مباراة السعودية وعمان في كأس أمم آسيا 2023

ويعلق على أحداث مباراة السعودية وعمان عبر قناة الكاس كل من: أحمد الطيب ومحمد السعدي، فيما سيكون حسن العيدروس معلقًا على قناة بي إن سبورتس، هذا بالإضافة إلى تعليق على سعيد الكعبي ومشاري القرني، عبر إس إس سي.