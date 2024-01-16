نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة منتخب عمان المتوقعة ضد السعودية في أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم، عن تشكيلة منتخب عمان المتوقعة، الذي سيعتمد عليها الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لمنتخب سلطنة عمان، ضد السعودية في بطولة كأس آسيا 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تشكيلة منتخب عمان المتوقعة ضد السعودية في أمم آسيا.

موعد مباراة منتخب عمان ضد السعودية في كأس آسيا 2024

يلتقى المنتخب العماني مع نظيره السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير 2024، على ملعب "خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل عمان المتوقع أمام السعودية

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي.

الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي.

الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا

وتنقل مباراة السعودية ضد عمان على عدة قنوات، أبرزها الكأس القطرية الرياضية، وبي إن سبورتس الرياضية، والسعودية الرياضية، بالإضافة إلى قناة العراقية الرابعة.