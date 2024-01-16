نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيلة منتخب السعودية ضد عمان في أمم آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير العربية في كل مكان، عن تشكيلة منتخب السعودية المتوقع، الذي سيعتمد عليه الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، في مواجهة منتخب عمان في كأس آسيا 2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تشكيلة منتخب السعودية المتوقع ضد عمان في أمم آسيا.

موعد مباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا

يلتقى المنتخب السعودي مع نظيره العماني، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير 2024، على ملعب "خليفة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل السعودية المتوقع أمام عمان

حراسة المرمي: أحمد الكسار "العويس"

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، عون السلولي

خط الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، فيصل الغامدي، عبد الإله المالكي، محمد البريك

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

مجموعة منتخب السعودية في كأس آسيا 2024

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة من كأس آسيا 2024 بجانب منتخبات سلطنة عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان في كأس آسيا

وتنقل مباراة السعودية ضد عمان على عدة قنوات، أبرزها الكأس القطرية الرياضية، وبي إن سبورتس الرياضية، والسعودية الرياضية، بالإضافة إلى قناة العراقية الرابعة.