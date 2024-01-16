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أحمد جودة - القاهرة - أصاب منتخب الجزائر محبيه وجماهيره بخيبة أمل كبيرة بعدما فرط في تقدمه 1 / صفر على منتخب أنجولا، ليتعادل معه 1 / 1، مساء الإثنين، في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

منذ التتويج.. الجزائر تمدد سلسلة عدم الفوز في أمم إفريقيا

بذلك يواصل منتخب الجزائر سلسلة عدم الفوز، منذ تتويجه بلقب 2019 في مصر.

وفشل المنتخب الجزائر في تحقيق أي انتصار منذ تغلبه 1 / صفر على منتخب السنغال في المباراة النهائية لنسخة 2019، التي جرت بملعب القاهرة الدولي، بعدما حقق تعادلين وخسر في مثلهما خلال لقاءاته الـ4 الأخيرة في أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب الجزائر دون أهداف مع سيراليون في مباراته الأولى بدور المجموعات لنسخة 2021 بالكاميرون، قبل أن يخسر صفر / 1 أمام غينيا الاستوائية في مفاجأة مدوية، ثم 1 / 3 من كوت ديفوار، ليودع المسابقة مبكرا، بعدما تذيل ترتيب مجموعته بنقطة وحيدة.

وجاء التعادل مع المنتخب الأنجولي، ليواصل منتخب الجزائر، الذي يشارك للمرة 20 في أمم إفريقيا، رحلة البحث عن تحقيق الانتصارات وكسر تلك السلسلة السلبية.

من جانبه، واصل منتخب أنجولا هو الآخر عدم الفوز في مبارياته بأمم إفريقيا للمواجهة التاسعة على التوالي، بعدما حقق 5 تعادلات وتلقى 4 هزائم، وهي أطول سلسلة ابتعد خلالها المنتخب الملقب بـ(الغزلان السوداء) عن الانتصارات في المسابقة، التي يشارك فيها للمرة التاسعة في تاريخه.

ويرجع آخر انتصار لأنجولا في أمم إفريقيا إلى نسخة المسابقة عام 2012، التي استضافتها غينيا الاستوائية والجابون، حينما فاز 2 / 1 على بوركينا فاسو في دور المجموعات.

في المقابل، حافظ المنتخب الأنجولي على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الافتتاحية السادسة على التوالي في أمم إفريقيا، بعدما تعادل للمرة الخامسة في مستهل لقاءاته بالبطولة، فيما حقق فوزا وحيدا.

وكانت الهزيمة الأخيرة التي تلقاها منتخب أنجولا في أولى مبارياته بأمم إفريقيا خلال نسخة المسابقة التي نظمتها مصر عام 2006، عندما خسر 1 / 3 أمام الكاميرون.