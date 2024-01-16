البحرين تتلقى صدمة كبرى عقب الهزيمة أمام كوريا الجنوبية في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -

تلقى المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، صدمة كبرى عقب الهزيمة القاسية التي تلقاها على يد نظيره منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس آسيا هذا الموسم.

حيث حقق منتخب كوريا الجنوبية، فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب البحريني، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا.

منتخب البحرين يعلن انتهاء مشوار نجمه في كأس آسيا

وكشفت بعض التقارير، أن المنتخب البحريني تأكد أن المدافع الدولي أمين بنعدي، لن يتمكن من استكمال مشواره في بطولة كأس آسيا 2023، بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مباراة كوريا الجنوبية.

مدة غياب بنعدي عن الملاعب

حيث تعرض بنعدي لإصابة في الكاحل خلال مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، وحرص على إجراء بعض الفحوصات، من أجل معرفة طبيعة الإصابة؛ حيث بينت إصابته بتمزق في أربطة الكاحل؛ وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

والجدير بالذكر أن منتخب البحرين يقع في المجموعة الخامسة، مع كلا من منتخبات كوريا الجنوبية، والأردن، بالإضافة إلى منتخب ماليزيا

