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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام محلية أن ليونيل سكالوني سيظل مدربًا للأرجنتين حتى نهاية كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الصيف المقبل على الأقل، حيث سيدافع المنتخب الوطني عن لقبه.

هل يرحل سكالوني عن تدريب الأرجنتين قبل كوبا أمريكا؟

وتأتي هذه الأنباء بعد اجتماع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا مع سكالوني لمناقشة برنامج المباريات الودية المقبلة للمنتخب الوطني في الصين قبل البطولة القارية التي ستقام في الفترة من 20 يونيو (حزيران) إلى 14 يوليو (تموز) في الولايات المتحدة.

وقال جاستون إيدول الصحافي الرياضي في محطة (تي.واي.سي سبورتس) في الأرجنتين في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي "سيبقى ليونيل سكالوني في منتخب الأرجنتين وسيقوده حتى كوبا أمريكا. بالتأكيد سيتم تأكيد ذلك رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وألقى سكالوني الشك بشأن مستقبله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما فازت الأرجنتين على البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم بقوله "المضي قدمًا أمر معقد، والاستمرار في الفوز أمر معقد".

وتولى المدرب البالغ عمره 45 عامًا تدريب الفريق في 2018 وقاد الأرجنتين إلى لقب كوبا أمريكا في 2021، أول لقب كبير لها منذ كأس العالم 1986، ولقبها العالمي الثالث في قطر في العام التالي.