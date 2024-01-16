نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريجوبيرت سونج: مواجهة السنغال لن تكون صعبة.. وأونانا جزء من الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ظهر مدرب المنتخب الكاميروني ريجوبيرت سونج خلال مؤتمر صحفي عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام المنتخب الغيني لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ريجوبيرت سونج: مواجهة السنغال لن تكون صعبة.. وأونانا جزء من الفريق

ويأمل مدرب الأسود أن تكون المواجهة الثانية أمام السنغال إيجابية "لم يكن لدينا تبادل على هذا النحو حتى الآن. يجب ألا نخلق الشك، يجب أن نبقى إيجابيين، الأمور ستكون أفضل في المباراة المقبلة".

وبحسب ريجوبيرت سونج فإن المباراة القادمة لن تكون صعبة مثل الأولى "هذه المباراة كانت أصعب مباراة لأنها مباراة الدخول، أمام السنغال، سيكون لقاء آخر، نحن ندرك ذلك ونبقى إيجابيين، نعتقد أن هذه المباراة لن تكون مثل ما شاهدتموه اليوم ".

واختتم مدرب الكاميرون تصريحاته بالحديث عن قضية أونانا:" أندريه، نحن جميعًا نعرف ذلك ويجب أن نبقى بنفس المنطق. لقد وصل الساعة الرابعة صباحًا، كيف تريد أن يلعب الساعة الخامسة مساءً؟ إنه جزء من المجموعة التي انضم إليها في الساعة الرابعة صباحًا، وهو جزء من الفريق، هناك بقية المنافسة، وأنا باق مع كل فريقي ".

