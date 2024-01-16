نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبرت بوجري مامبي: حل مشكلة التذاكر خلال 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال مشكلة التذاكر مستمرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في ساحل العاج، حيث عانى عدد كبير من الجماهير أثناء الحصول عليها، من خلال بيعها بطرق غير رسمية من بعض الجهات.

وبناء على ذلك اشتبك عدد من الجماهير الموجودة في المقرات المحددة من الكاف، لشراء التذاكر مع المسؤولين هناك، وذلك بسبب عدم توفرها في الوقت الحالي، في الوقت الذي تباع فيه بطرق غير رسمية من جهات أخرى.

ووعد رئيس الوزراء الايفواري روبرت بوجري مامبي، والمسؤول عن الرياضة والبيئة المعيشية، بحل تلك المشكلة خلال الساعات القادمة.

وقال مامبي "التذاكر هي عمل المقهى. لكننا لاحظنا أنه خلال المباريات الأولى ظهرت الكثير من المشاكل. "نحن نتعامل مع المشكلة وسترون النتائج في غضون 48 ساعة".

وتحدث رئيس الحكومة من ياموسوكرو، العاصمة السياسية لكوت ديفوار، حيث تابع مباراة المجموعة الثالثة بين السنغال وغامبيا.

وأصر قائلا: "أردنا أن نأتي نيابة عن الحكومة ورئيس الدولة لأنه من المهم أن نتخذ جميع الإجراءات، وأن نتأكد من احترام الترتيبات المتخذة".