نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. روما يعلن إقالة جوزيه مورينيو من منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا عن رحيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل فوري.

روما يعلن إقالة جوزيه مورينيو من منصبه

وأعلن النادي في بيان رسمي ما يلي: "يؤكد نادي روما أن جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي سيغادرون النادي بأثر فوري ".

وأعلن فريق العاصمة الإيطالية عن تعيين مورينيو باعتباره المدرب رقم 60 للجيالوروسي في مايو 2021.

وقاد البرتغالي الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمرات في تيرانا في 25 مايو 2022، وإلى نهائي الدوري الأوروبي في بودابست الموسم الماضي.

وقال دان ورايان فريدكين: "نود أن نشكر خوسيه بالنيابة عن الجميع في نادي روما على شغفه وجهوده منذ وصوله إلى النادي".

وأضاف "سيكون لدينا دائمًا ذكريات رائعة عن فترة عمله في روما، لكننا نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة النادي ".

واختتم "نتمنى لخوسيه ومساعديه كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية."

