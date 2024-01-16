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أحمد جودة - القاهرة -



عالج المسؤول الإعلامي لمنتخب نيجيريا، بابافيمي راجي، المخاوف بعد أن تدرب الثنائي فيكتور أوسيمين والحسن يوسف بعيدًا عن الفريق الرئيسي.

بابافيمي راجي يكشف أسباب غياب أوسيمين والحسن يوسف عن تدريبات نيجيريا قبل مواجهة ساحل العاج

لعب أوسيمين 90 دقيقة كاملة من التعادل 1-1 مع غينيا الاستوائية، بينما تم استبدال يوسف في الشوط الثاني بجو أريبو.

وأكد راجي أن كلا اللاعبين يجب أن يكونا متاحين للاختيار ضد كوت ديفوار يوم الخميس.

وقال راجي:" نعلم أن الحسن يوسف غادر الملعب؛ لقد كان مجرد تشنج، والأمر نفسه مع فيكتور أوسيمين، مجرد إجهاد طفيف ".

وأضاف:" لكن لا داعي للقلق؛ إنه ا مجرد احترازية، وستظل متاحة للاختيار عندما يحين الوقت ".

واختتم " لذا، فهو مجرد إجراء احترازي؛ إنه مجرد جزء من الروتين الطبيعي ".

