نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. مواجهة مرتقبة بين تاو وديانج وضربة قاضية لغانا قبل مواجهة مصر وفيتوريا يكشف سلاح البلاك الفتاك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة هامة وحاسمة في مشوار الصعود إلى الدور القادم بكأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج، أمام نظيره غانا مساء يوم الجمعة القادم الموافق 18 يناير الجاري.

وفشل كلا المنتخبان في اختبارهم الأول بعد تعادل مصر أمام موزمبيق بهدفين لكل منتخب، وهزيمة البلاك ستارز أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.

- مواجهة قوية بين مالي وجنوب إفريقيا

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الخامسة والتي تضم مباراتي تونس أمام ناميبيا وجنوب إفريقيا ضد مالي، في مواجهة محتملة لنجمي الأهلي بيرسي تاو وأليو ديانج.

- إصابة محمد قدوس

وتلقى المنتخب الغاني ضربة موجعة، بعد اقترابها من خسارة خدمات أحد نجوم الفريق محمد قدوس، عن جميع مباريات دور المجموعات بسبب إصابته الأخيرة في أوتار الركبة، بسبب عدم جاهزيته بشكل مناسب.

فيتوريا يجتمع بنجوم الفراعنة

وحرص البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر على كشف بعض النقاط قبل مواجهة غانا، حيث أكد أن البلاك ستارز ليس في حالتهم المعروفة والفوز عليهم في المتناول، أهم ما يميزهم هو اللياقة البدنية ولكن يجب طوي مباراة موزمبيق نهائيا والتركيز في المواجهة القادمة.

