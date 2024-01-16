كريبين دياتا يشيد بكامارا بعد الأداء المميز أمام غامبيا

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أحمد جودة - القاهرة - أثنى كريبين دياتا، على أداء زميله في المنتخب السنغالي، لامين كامارا بعد أن قاد أسود التيرانجا، لفوز عريض على منتخب غامبيا بثلاثة أهداف دون رد، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وسجل كامارا هدفين، ليتوج بجائزة أفضل لاعب خلال المواجهة، كما أصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية بعد علي زيتوني لاعب المنتخب التونسي في عام 2000.

وقال دياتا: "في عام 2019 كنت في نفس موقفه، لقد حصلت على مساعدة من لاعبين مثل ساديو ماني الذين دعموني ونصحوني ".

وأضاف:" اليوم أظهر لامين كامارا أنه لاعب عظيم، إنه لاعب شاب يستمع وهو كريم في جهوده، يجب تهنئته لأنه قدم المباراة المناسبة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن الجميع بذلوا قصارى جهدهم لإيصال الفريق إلى القمة ".

وتحدث لاعب موناكو عن المباراة القادمة ضد الكاميرون:" ستكون مباراة صعبة ولكن الأمر متروك لنا للرد، الكاميرون دولة أفريقية عظيمة تمتلك خمسة ألقاب قارية، لذلك علينا أن نأخذهم على محمل الجد"

