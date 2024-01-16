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أحمد جودة - القاهرة -

أكد ساديو ماني، نجم المنتخب السنغالي، قدرة فريقه على الاحتفاظ بكأس الأمم الأفريقية، مرة أخرى، وذلك بعد الفوز العريض على المنتخب الغامبي، بثلاثية نظيفة لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

ساديو ماني: لدينا الخبرة الكافية للفوز بكأس الأمم الأفريقية

وخلال تصريحاته، أشار ماني إلى الجودة الموجودة بين صفوف أسود التيرانجا، وقدرتها على المضي قدمًا في البطولة.

وقال ماني بعد مواجهة غامبيا:" نحن سعداء لأننا فزنا وهذا هو الشيء الرئيسي، غامبيا فريق يترك زمام المبادرة في المباراة للمنافس لكنها كانت مباراة جيدة بشكل عام ".

وأشار:" بسبب الحرارة كان الأمر صعبًا بعض الشيء ولكن لم يكن لدينا خيار، كان علينا أن نلعب في ذلك الوقت حتى لو كان الملعب جافًا بعض الشيء أيضًا، لكننا معتادون على اللعب في الحرارة ".

وتحدث ماني عن المباراة القادمة ضد الكاميرون:" سوف نرى، نعلم أن جميع المباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية ستكون صعبة ".

واختتم:" الأمر المؤكد هو أننا سنكون جاهزين. نحن نعرف ما يجب فعله وما لا يجب فعله للفوز بكأس الأمم الأفريقية، لدينا خبرة ".

