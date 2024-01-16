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أحمد جودة - القاهرة -



أكد ماسيمو برامباتي وكيل أعمال، أنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس، وإنتر ميلان وتشيلسي السابق، لـ " دوت الخليج الرياضي " أنه تلقى اتصالًا من مسؤولي نادي روما الإيطالي، من أجل تولي المدرب المخضرم مسؤولية الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة البرتغالي من منصبه.

وكيل أعمال كونتي لـ " دوت الخليج الرياضي " تلقينا اتصالًا من مسؤولي روما في الساعات الماضية

وأعلن نادي روما خلال الساعات الماضية، إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه، وذلك بسبب سوء النتائج، حيث يحتل فريق العاصمة المركز التاسع في جدول الدوري برصيد 29 نقطة فقط في 20 مباراة بالدوري الإيطالي.

ووفقًا لبرامباتي، فإنه تلقى اتصالًا من دان ورايان فريدكين، رئيس نادي روما، وذلك من أجل بحث إمكانية تولي كونتي مسؤولية الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال ماسيمو برامباتي خلال تصريحاته لـ " دوت الخليج الرياضي ":" مسؤولي روما تواصلوا معنا خلال الساعات الماضية لبحث إمكانية قيادة أنطونيو للفريق ولكن نحتاج لبعض الوقت ".

وأضاف:" يجب أن ندرس العرض بجدية فهناك الكثير من المتغيرات، والتقييمات الضرورية التي يجب إجراؤها، واهمها سوق الانتقالات، وذلك يتطلب الأمر بعض التفكير ".

واختتم:" كونتي يحتاج إلى ضمانات، ولا يكتفي بالوعود ".

