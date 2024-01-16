نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دي روسي يقود ذئاب روما بعد رحيل مورينيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن صباح اليوم نادي روما الإيطالي، رحيل المدير الفني المخضرم البرتغالي جوزيه مورينيو، من تدريب الجيلاروسي في الموسم الحالي، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق في المباريات الماضية.

- روما يتواصل مع روسي

وأكدت شبكة "ديلي ميل" البريطانية، أن حدث تواصل بين مسؤولو نادي روما ونجم الفريق السابق دانييل روسي، لتولي قيادة الفريق خلال الموسم الحالي، لحين حسم ملف المدرب الجديد.

وتابعت الشبكة البريطانية، أن حدثت بعض المفاوضات بين وكيل أنطونيو كونتي لقيادة روما، إلا أن المدرب قام بطلب ضمانات فعلية لدراسة العرض، منا قد يسبب صعوبة كبيرة لدى إدارة الفريق الإيطالي.



وأكد الصحفي الموثوق ألفيس كاجناتزو: أن عهد جوزيه مورينيو في روما قد انهار لأن كرة القدم أصبحت متوقعة وتوترت علاقاته مع النادي، هذا هو أسوأ موسم لهم منذ أكثر من 20 عامًا واختفت لمسته السحرية.

- بيان روما بشأن رحيل مورينيو

ونشر دان ورايان فريدكين: "نود أن نشكر خوسيه بالنيابة عن الجميع في نادي روما على شغفه وجهوده منذ وصوله إلى النادي".

وتابع "سيكون لدينا دائمًا ذكريات رائعة عن فترة عمله في روما، لكننا نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة النادي ".

واختتم "نتمنى لخوسيه ومساعديه كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية."

