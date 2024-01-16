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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة بوركينا فاسو أمام موريتانيا في أمم إفريقيا YouTube Live، تستعد منتخب موريتانيا اليوم الثلاثاء لمواجهة منتخب بوركينا فاسو في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

موعد مبارة بوركينا فاسو أمام موريتانيا في أمم إفريقيا

تنطلق المباراة بين موريتانيا وبوركينا فاسو في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب السلام بواكي.

تتم نقل المباراة مجانًا عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بالإضافة إلى قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" التي تحمل حقوق بث حصرية لمباريات البطولة، يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة مباراة موريتانيا وبوركينا فاسو مجانًا عبر قناة الجزائر الأرضية.

بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة بوركينا فاسو أمام موريتانيا في أمم إفريقيا YouTube Live

يمكنك مشاهدة بث مباشر يوتيوب.. مباراة بوركينا فاسو أمام موريتانيا في أمم إفريقيا YouTube Live، من خلال الضغط هنا.

القنوات المجانية الناقلة لمبارة موريتانيا وبوركينا فاسو

لمشاهدة القناة الجزائرية الأرضية، يمكن ضبط الرسيفر على التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تحميل القوان الناقلة لمبارة نهائي كأس أمم إفريقيا

بالنسبة للمشاهدين في مصر، يمكنهم متابعة البطولة بسهولة عن طريق فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل القناة اسم "Programme National Algeria".

بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة بوركينا فاسو أمام موريتانيا في أمم إفريقيا YouTube Live

لتنزيل القناة، يجب الدخول إلى إعدادات الرسيفر ثم بيانات القمر الصناعي، ومن ثم اختيار القناة وكتابة التردد والبيانات الأخرى.

بعد ظهور القناة، يجب كتابة شفرة القناة في خانة Biss، وهي: 1100001100000000.

التشكيل المتوقع لمباراة موريتانيا وبوركينا فاسو

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب موريتانيا المباراة بالتشكيلة التالية: بابكر نياس في حراسة المرمى، علي أعبيد ولامين با ونوح محمد العبد وبكاري أندياي في خط الدفاع، عماري جاساما وعبد الله محمود وإدريسا تيام في خط الوسط، وحمية الطنجي وأبوبكاري كويتا وعمار سيدي بونا في خط الهجوم.

بث مباشر يوتيوب.. مشاهدة مباراة بوركينا فاسو أمام موريتانيا في أمم إفريقيا YouTube Live

مباراة بوركينا فاسو أمام موريتانيا في أمم إفريقيا

ستقام المباراة اليوم الثلاثاء في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب السلام في بواكي بساحل العاج.

ستنقل المباراة عبر قنوات بين سبورتس الرياضية، وسيكون المعلق الرياضي علي محمد علي هو المعلق على اللقاء، وسيكون الحكم الدولي المغربي رضوان جيد هو الحكم الرئيسي للمباراة.