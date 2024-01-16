الرياضة

أشعة لكوكا للكشف عن آخر تطورات إصابته

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أحمد جودة - القاهرة - واصل أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي عقب اصابته في أربطة ‏القدم.

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق أن اللاعب سوف يجري أشعة مطلع الأسبوع ‏المقبل؛ للوقوف على آخر تطورات حالته وتحديد المرحلة الجديدة من العلاج.‏

وكان كوكا قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب الوطني قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة ‏حاليا في كوت ديفوار.‏

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش، بمشاركة عدد كبير من لاعبين قطاع الناشئين، في ظل غياب اللاعبين الدوليين ‏المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.‏
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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