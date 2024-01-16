نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. روما يعلن اقالة مورينيو وغياب نجم غانا عن مباراة مصر في كأس أمم افريقيا ومحرز يعلق على تعادل الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 16-01-2024 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

عاجل.. روما يعلن إقالة جوزيه مورينيو من منصبه

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا عن رحيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل فوري.

وأعلن النادي في بيان رسمي ما يلي: "يؤكد نادي روما أن جوزيه مورينيو وطاقمه التدريبي سيغادرون النادي بأثر فوري ".

وأعلن فريق العاصمة الإيطالية عن تعيين مورينيو باعتباره المدرب رقم 60 للجيالوروسي في مايو 2021.

وقاد البرتغالي الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمرات في تيرانا في 25 مايو 2022، وإلى نهائي الدوري الأوروبي في بودابست الموسم الماضي.

وقال دان ورايان فريدكين: "نود أن نشكر خوسيه بالنيابة عن الجميع في نادي روما على شغفه وجهوده منذ وصوله إلى النادي".

وأضاف "سيكون لدينا دائمًا ذكريات رائعة عن فترة عمله في روما، لكننا نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة النادي ".

واختتم "نتمنى لخوسيه ومساعديه كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية."

خاص... غياب محمد قدوس عن دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية

كشف مسؤول في الاتحاد الغاني لكرة القدم، لـ " دوت الخليج الرياضي " طبيعة إصابة محمد قدوس لاعب وست هام يونايتد، وموقفه من استكمال بطولة كأس الأمم الأفريقية مع البلاك ستارز.

وأشار المصدر أن محمد قدوس، سيغيب عن جميع مباريات غانا في دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويعاني اللاعب من إصابة في أوتار الركبة، مما أبعده عن المباراة الافتتاحية لمنتخب غانا أمام الرأس الأخضر.

وبحسب المصدر فإن لاعب وست هام يونايتد لم يكتسب اللياقة الكاملة بعد ولن يكون متاحًا لمباراتي غانا المتبقيتين في المجموعة، بل لن يكون متاح لمرحلة خروج المغلوب.

بدأ البلاك ستارز مشواره في كأس الأمم الأفريقية 2023 بهزيمة مخيبة للآمال أمام الرأس الأخضر في مواجهة المجموعة الثانية.

ومنح جاميرو مونتيرو التقدم للرأس الأخضر في الشوط الأول في الدقيقة 17 بعد أن سجل من كرة مرتدة، وتعادل ألكسندر دجيكو لغانا في الشوط الثاني قبل أن يسجل جاري رودريجيز هدف الفوز في الدقيقة 90 ليمنح الرأس الأخضر كل النقاط.

وبعد الهزيمة، تتذيل غانا ترتيب المجموعة وستواجه مصر في المباراة الثانية بالبطولة.

رياض محرز: نسعى لرد الاعتبار أمام بوركينا فاسو وأنجولا تعادلت من ركلة جزاء

علق رياض محرز، نجم منتخب الجزائر ونادي أهلي جدة السعودي، على تعادل حامل لقب الكان في النسخة الماضية، أمام منافسه منتخب أنجولا بهدف لكل منتخب في المباراة الافتتاحية للمجموعة.

وأكد رياض محرز:" المباراة الأولى في كأس الأمم الإفريقية دائما تكون صعبة ومثيرة وتحمل العديد من المفاجأت".

وتابع:" لعبنا بطريقة وشكل مميز في شوط المباراة الأول، ولكن تراجع رتم الأداء في الشوط الثاني، ويجب أن نفكر بشكل إيجابي أن المنافس تعادل من ركلة جزاء".

وواصل:" نمتلك لاعبين مميزين في جميع المراكز وتشكيل قوي، لذلك أشعر بالتفاؤل من مسيرتنا داخل البطولة للحفاظ على لقب الكان".

وأختتم:" لدي ثقة كبيرة بأننا سننجح في رد الاعتبار في المواجهة القادمة أمام بوركينا فاسو، سنعيد دراسة الأخطاء من جديد عن طريق مشاهدة المباراة الماضية".

