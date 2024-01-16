نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ميسي هو الأفضل.. آس: تشافي يخسر الثقة في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 16-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

ماركا

ميسي هو الأفضل .. ايتانا وجوارديولا يحصدان جأئزة الافضل كل في فئته .. فيني بدأ يخرج ما لديه

آس

ملك الكؤوس .. ميسي وايتانا الافضل .. تشافي يخسر الثقة .. ساعة الكاراز بدأت

ذا صن

الشياطين الحمر في الانتظار .. ٥ امور يجب فعلها ليعود اليونايتد من عملاق نائم لمنافس شرس على لقب البريمييرليج في وقت سيبدأ راتكليف السيطرة على الامور