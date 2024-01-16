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أحمد جودة - القاهرة - مباشر يوتيوب HD.. تونس وناميبيا في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2024،tunisia vs namibia، تبدأ رحلة منتخب تونس، الذي يُلقب بـ "نسور قرطاج"، في كأس أمم إفريقيا بلقاء ناميبيا، الذي سيقام في السابعة مساء اليوم على ملعب مدينة كورهوغو في أقصى شمال كوت ديفوار، ضمن فعاليات المجموعة الخامسة في البطولة.

يتطلع منتخب تونس لكرة القدم إلى تحقيق الانتصار بكفاءة أكبر في مواجهته أمام ناميبيا، دون تعرض لأي مفاجآت من جانب المنتخب الذي يسعى لتحقيق فوزه الأول في كأس أمم إفريقيا.

لاعبين ذوي خبرات متنوعة في الدوريات الأوروبية والعربية

جلال القادري، مدرب "نسور قرطاج"، يعتمد في تشكيلته على لاعبين ذوي خبرات متنوعة في الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يتقدم الظهير علي معلول من الأهلي، ويلتحق لاعب الوسط عيسى العيدوني من أونيون برلين الألماني، بينما يتألق صانع اللعب يوسف المساكني مع العربي القطري.

استبعد المدرب قادري لاعب وسط منتخب تونس، حنبعل المجبري، الذي يلعب لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، بناءً على طلب من اللاعب نفسه.

مباشر يوتيوب HD.. تونس مع ناميبيا في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2024 ( اضغط هنا )

وعبّر قادري عن تطلعاته بعد فوز فريقه في مباراة تجريبية أمام مصر في القاهرة، حيث أكد أن هدفهم الأساسي هو التألق في كأس أمم إفريقيا، ووصف فريقه بأنه شاب وقادر على تقديم أداء هجومي بمرونة تكتيكية.

من ناحية أخرى، شارك منتخب ناميبيا، الذي يلقب بـ "المحاربين الشجعان"، في البطولة ثلاث مرات سابقة، لكنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

من المتوقع أن يُشكل جلال القادري، المدير الفني للمنتخب التونسي، تشكيلة تتألف من:

- حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

- خط الدفاع: على معلول - وجدي كشريدة - منتصر الطالبي - ياسين مرياح.

- خط الوسط: عيسى العيدوني - إلياس السخيري - حمزة رفيع.

- خط الهجوم: يوسف المساكني - إلياس عاشوري - طه ياسين الخنيسي.

مباشر يوتيوب HD.. تونس مع ناميبيا في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2024 ( اضغط هنا )

موعد مباراة تونس وناميبيا

تأتي مباراة تونس وناميبيا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الثلاثاء 16 يناير 2024. يتوقع أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة

السادسة مساءً بتوقيت تونس.

السابعة مساءً بتوقيت مصر.

الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

مباشر يوتيوب HD.. تونس وناميبيا في مباراة نارية بث مباشر رابط سريع مجانا دون تقطيع | كأس الأمم الأفريقية 2024

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا

وتُذاع على شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط، وتحديدًا على قناتي beIN Sports HD 2 Max وbeIN Sports HD 1 Max، بتعليق عصام الشوالي.