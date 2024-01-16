نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حسن: الجماهير تفضل الأندية على حساب منتخب مصر وتتمنى له الخسارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى حسام حسن لاعب جيل فيسنتي البرتغالي وريزاسبور التركي السابق، حزنه الشديد من هجوم الجماهير ورواد السوشيال ميديا المتتالي، على لاعبي منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وتفضيل البعض مصلحة الأندية المصرية عن منتخبنا الوطني.

وقال حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق خلال استضافته في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "للأسف جماهير السوشيال ميديا لا تدرك قيمة واسم منتخب مصر، وحاليا الجماهير تفضل الأندية عن منتخبنا الوطني، هناك عدد كبير يتمنى خسارة المنتخب من أجل إثبات أن وجهة نظرة صحيحة".

وأشار لاعب منتخب مصر السابق: "أتفق جدا مع حديث مع محمد صلاح والذي قال خلاله من قبل، إن الجماهير أصبحت تفضل الأندية عن منتخب مصر، الجماهير بتقيس مستوى مصر على حسب اختيارات الأجهزة الفنية للاعبات الفريق المنتمين له، لا بد من أن تنتهي هذه النغمة قريبا وينسى الجميع الانتماء والتكاتف خلف منتخب مصر".

