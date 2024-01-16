نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. من داخل الجيلاروسي لـ "دوت الخليج الرياضي": روما يبدأ مفاوضات التعاقد مع المدير الرياضي لموناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تهدف إدارة نادي روما الإيطالي، لمعالجة القصور التي نالت من الجيلاروسي في الفترة الأخيرة وكانت سببا رئيسيا في تراجع مستوى ونتائج الفريق حتى الآن وأولها الأزمة المادية.

وأعلن مسؤولو الجيلاروسي في الساعات الماضية، رحيل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن قيادة الفريق بعد فشله في تحقيق أي انتصار في المباريات الأخيرة، حيث جاء بيان روما كالتالي:

ونشر دان ورايان فريدكين: "نود أن نشكر خوسيه بالنيابة عن الجميع في نادي روما على شغفه وجهوده منذ وصوله إلى النادي".

وأشار "سيكون لدينا دائمًا ذكريات رائعة عن فترة عمله في روما، لكننا نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة النادي ".

واختتم "نتمنى لخوسيه ومساعديه كل التوفيق في مساعيهم المستقبلية."

- روما بتحرك للتعاقد مع الداهية

وأكد مدرب مقرب لنادي روما الإيطالي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: "روما بدأ مفاوضات مع بول ميشيل المدير الرياضي لنادي موناكو ولايبزيج ونيويورك ريد بولز، لخلافة بينتو"

وتابع:" ميشيل في الوقت الحالي طالب من روما بعض الإصلاحات الخاصة بالصفقات واختيار المدرب، كما يوجد عدم اتفاق بشأن الراتب في ظل الأزمة المالية التي تضرب الفريق".

