نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيك بيلباو أمام ألافيس اليوم الثلاثاء في كأس الملك الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو مع نظيره فريق ألافيس اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الحالي بستاد سان ماميس في لقاء هام بينهم ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.



موعد مباراة أتلتيك بيلباو أمام ألافيس



وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيك بيلباو وألافيس مساء الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي.



القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بيلباو



تردد قناة ssc extra 2

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

