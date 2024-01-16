بث مباشر تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2024 | يلا كورة لايف بجودة عالية

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه المنتخب التونسي نظيره منتخب نامبيا، اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، في بداية مشواره ببطولة أمم إفريقيا، في اللقاء الذي يجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بكأس الأمم الإفريقية.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي موعد مباراة تونس وناميبيا، والقنوات الناقلة حيث يستعد المنتخب التونسي، لبداية مشواره في كأس أمم إفريقيا، عندما يلعب أمام ناميبيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للفريقين لحساب المجموعة السادسة.

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موعد مباراة تونس ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

وستنطلق المباراة، في تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 16 يناير، على إستاد "أمادو جون كوليبالي" بمدينة كورجو شمال كوت ديفوار.

يستعد المنتخب التونسي، لبداية مشواره في كأس أمم إفريقيا، عندما يلعب امام ناميبيا، ضمن مباريات الجولة الأولى للفريقين لحساب المجموعة السادسة.

ويشارك المنتخب التونسي، في المجموعة الخامسة من البطولة، برفقة كل من جنوب إفريقيا، مالي، بالإضافة إلى منتخب ناميبيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وناميبيا، ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا على قنوات beIN Sports HD Max التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

تشكيل تونس المتوقع ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

البشير بن سعيد

علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح

عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيع

يوسف المساكني – إلياس عاشوري – طه ياسين الخنيسي

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا اليوم

هناك العديد من القنوات الإفريقية التي تتولى نقل مباراة تونس وناميبيا اليوم وهما قناة tvt التوغولية، قناة Rti الإيفوارية، قناة Ortb البنينية، قناة TRT، قناة TV 5.8. وإليكم الترددات عل القمر الصناعي يوتلسات.