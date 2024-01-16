الرياضة

ألو آسيا.. خالد أبو غانم لـ "دوت الخليج الرياضي": أزمة مانشيني ونجوم السعودية ستؤثر على الأخضر وأتمنى الفوز

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أحمد جودة - القاهرة -  


اختص خالد أبو غانم، الناقد الرياضي السعودي موقع دوت الخليج الرياضي، للحديث عن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني في أولى جولات المجموعة السادسة بكأس أسيا

- خالد أبو غانم يتحدث عن مواجهة السعودية وعمان

وأكد خالد أبو غانم الناقد الرياضي السعودي في تصريحات خاصة (للفجرالرياضي):" مباراة اليوم لن تكون سهلة نهائيا، المنتخب العماني يمتلك سجلا مميزا أمام الأخضر السعودي، بجانب أنه الآن يضم العديد من اللاعبين الشباب".

وتابع:" دائما المباراة الافتتاحية تكون صعبة على جميع المنتخبات".

وواصل:" الوضع الآن غير اعتيادي داخل معسكر السعودية، خاصة بعد تغيير العديد من نجوم الفريق في المعسكر واستبعاد بعض النجوم".

وأشار:" تصريحات مانشيني في الوقت الوقت الحالي غير موفقة ولكن نعتمد دائما على توفيق رينا بجانب خبرات لاعبي المنتخب السعودي وإمكانياتهم المميزة".

وأختتم:" المباراة لن تكون كما توقعنا سابقا، الآن يمكنني أن اتوقع الفوز ولكن بفارق أهداف بسيط عكس الأمر في الفترة الأخيرة بسبب بعض الأزمات الحالية".
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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