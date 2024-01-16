نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو آسيا.. خالد أبو غانم لـ "دوت الخليج الرياضي": أزمة مانشيني ونجوم السعودية ستؤثر على الأخضر وأتمنى الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اختص خالد أبو غانم، الناقد الرياضي السعودي موقع دوت الخليج الرياضي، للحديث عن مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني في أولى جولات المجموعة السادسة بكأس أسيا

- خالد أبو غانم يتحدث عن مواجهة السعودية وعمان

وأكد خالد أبو غانم الناقد الرياضي السعودي في تصريحات خاصة (للفجرالرياضي):" مباراة اليوم لن تكون سهلة نهائيا، المنتخب العماني يمتلك سجلا مميزا أمام الأخضر السعودي، بجانب أنه الآن يضم العديد من اللاعبين الشباب".

وتابع:" دائما المباراة الافتتاحية تكون صعبة على جميع المنتخبات".

وواصل:" الوضع الآن غير اعتيادي داخل معسكر السعودية، خاصة بعد تغيير العديد من نجوم الفريق في المعسكر واستبعاد بعض النجوم".

وأشار:" تصريحات مانشيني في الوقت الوقت الحالي غير موفقة ولكن نعتمد دائما على توفيق رينا بجانب خبرات لاعبي المنتخب السعودي وإمكانياتهم المميزة".

وأختتم:" المباراة لن تكون كما توقعنا سابقا، الآن يمكنني أن اتوقع الفوز ولكن بفارق أهداف بسيط عكس الأمر في الفترة الأخيرة بسبب بعض الأزمات الحالية".

