نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت في كأس آسيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت في كأس آسيا 2024،تبدأ السعودية، الفائزة بكأس آسيا ثلاث مرات، مشوارها في قطر مساء الثلاثاء، بمواجهة منافستها عمان في المجموعة السادسة على استاد خليفة الدولي.

ويلتقي الفريقان في الريان، ويهدف كلاهما إلى تحقيق بداية سريعة في التصفيات التي تضم أيضًا تايلاند وقيرغيزستان.

يبحث الكثيرون من عشاق الكرة الاسيوية عن موعد مباراة السعودية القادمة ضد عمان اليوم والقنوات الناقلة مجانا للموقعة الكروية ضمن الجولة الاولى من منافسات كأس امم اسيا لكرة القدم حيث بفارغ الصبر والترقب يستعد المنتخب السعودي لانطلاق مشواره في كأس آسيا 2024، حيث يلتقي في مباراته الافتتاحية مع الفريق العُماني على أرض ملعب خليفة الدولي.

يعيش المنتخب السعودي في هذا الوقت حالة من الجدل نتيجة للقرارات الجريئة التي اتخذها المدرب روبيرتو مانشيني، الذي يسعى إلى بناء جيل جديد يتحدى التحديات ويستمر في مسايرة الأداء المتميز الذي قدمه الجيل السابق في كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي يخوض بطولة كأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السادسة، التي تضم إلى جانبه منتخبات تايلاند، وقيرغيزستان، وعمان.

ويسعى "الأخضر" لبدء مشواره في البطولة بأفضل طريقة ممكنة، ولذلك فإن الفوز على "سامبا الخليج"، يعد محوريًا لتحقيق ذلك الهدف.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ضد عمان في كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السعودية وعمان | من هنــــا

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت

ويمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ضد سلطنة عمان على قناة beIN ASIAN Cup 1 بتعليق حسن العيدروس.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب عمان في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت؟

التاريخ الثلاثاء 16 يناير 2024 موعد المباراة 19:30 مصر، 20:30 السعودية الملعب استاد خليفة الدولي القنوات الناقلة beIN ASIAN Cup 1 البث المباشر عبر الإنترنت beIN ASIAN Cup 1 المعلق حسن العيدروس

بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت في كأس آسيا 2024

واجه المنتخب السعودي نظيره منتخب عمان من قبل في 22 مباراة، تنوعت ما بين مباريات ودية وأخرى رسمية وفي عدة مسابقات مختلفة.

واستطاع المنتخب السعودي أن يحقق الفوز في 18 مباراة، في حين انتصر منتخب عمان في مباراتين وحسم التعادل نتيجة لقاءين آخرين.

والجدير بالذكر أن الهداف التاريخي لمباريات السعودية ضد عمان هو لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، والذي زار شباك منتخب عمان في 6 مناسبات.

ويأتي المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا قطر 2023، وينافسه كل من: تايلاند، قيرغيزستان وعمان.

تاريخ مواجهات السعودية وعمان

السعودية وعمان

المنتخب السعودي

القنوات الناقلة لكأس اسيا 2024

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على نايل سات

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1 على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 10810.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 2 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12188.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة beIN Sports Asian Cup 2 على سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 10850.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة SSC 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

المنتخب السعودي ضد منتخب عمان

تشكيل السعودية المتوقع ضد عمان في كأس آسيا

حراسة المرمى: محمد العويس. الدفاع: ناصر الدوسري، على البليهي، على لاجامي، سعود عبدالحميد. وسط الملعب: عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالله الخيبري. الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان.

المنتخب السعودي مباشر في كأس آسيا

المباراة الأولي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 مع منتخب عمان.

المباراة الثانية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024 ميلاديا مع منتخب قيرغيرستان.

المباراة الثالثة يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ميلاديا، ضد منتخب تايلاند في ملعب المدينة التعليمية في قطر.

التشكيلة المحتملة لمنتخب عمان:

الرشيدي؛ اليحمدي، الخميسي، البريكي، الكعبي؛ الأغبري، فواز، السعدي، العدوي، صالح؛ الصبيحي

لا يمر المنتخب السعودي بأفضل حالاته قبل بداية المشوار في البطولة الآسيوية، حيث استبعد المدرب روبيرتو مانشيني نواف العقيدي، وتحدث في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة عن الحارس المستبعد وسلمان الفرج وسلطان الغنام.

سيؤثر حديث المدرب الإيطالي على معسكر الأخضر بالتأكيد، لكن الجمهور السعودي يتمنى ألا تؤثر قرارات مانشيني وتعليقاته على أداء منتخبهم في البطولة.

ستجعل ظروف المنتخب السعودي مباراته الأولى ضد منتخب عمان أصعب، خاصة وأن الأحمر تطور في الفترة الأخيرة وقد يفجر مفاجأة أمام الصقور.