نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موعد انتظام خالد عبدالفتاح في تدريبات الأهلي وموقف عبدالقادر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حدد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، موعد مشاركة خالد عبد الفتاح لاعب الفريق في التدريبات الجماعية، بعد إصابته الأخيرة.

وأكد الجهاز الطبي، تعافى خالد عبدالفتاح من إصابته بالاجهاد الخفيف في العضلة الخلفية، وبات جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية غد الأربعاء بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى، يجري أحمد عبد القادر لاعب الفريق أشعة جديدة خلال الأيام المقبلة من أجل الاطمئنان علي حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته للعودة إلي التدريبات الجماعية.

ويخوض عبد القادر، برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية حيث بدأ تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي اليومي بجانب خوض تدريبات في الجيم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لخوض معسكر في الإمارات العربية، خلال الشهر الجاري.

ويخوض الأهلي معسكر خارجي في الإمارات بالفترة من 22 إلى 28 يناير الجاري، على أن يتم خوض مباراتين وديتين، لتجهيز اللاعبين قبل العودة إلى المنافسات.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراتين وديتين يومي 23 و27 هذا الشهر، قبل العودة إلى القاهرة، حيث يأمل كولر في استغلال المعسكر للوقوف على مستوى بعض اللاعبين.

