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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة منتخب السعودية وعمان في كأس آسيا

رابط سريع وحصري بجودة عالية.. بث مباشر السعودية وعمان دون اشتراك في كأس آسيا 2023..يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم لقاء القمة العربية، والمقرر إقامته بين منتخب السعودية وعمان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، ويستضيف اللقاء ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتقام مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر والسعودية، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت عُمان.

وفيما يلي نستعرض لكم في السطور التالية كيفية مشاهدة مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 حصري دون تقطيع، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة.

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معلق مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهام التعليق على مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 إلى المعلق حسن العيدروس.



تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد عمان اليوم في كأس آسيا 2023

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد.

وسط الملعب: عبد الإله المالكي، محمد كنو، عبد الله الخيبري.

الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان.



كيف تأهل المنتخب السعودي إلى كأس آسيا 2023

وتأهل المنتخب السعودي لنهائيات كأس آسيا 2023 بعدما قدم أداء جيد في التصفيات المشتركة والتي كانت مؤهلة أيضا لمونديال قطر 2022، وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة بعدما جمع 20 نقطة حصدها من تحقيق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي خسارة، وسجل خلال تلك المباريات 22 هدفا، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.



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القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023

تمتلك شبكة قناة SSC حقوق بث مباريات منتخب السعودية داخل المملكة، بينما تذاع مباراة منتخب السعودية وعمان عبر قناة بي إن سبورت في مختلف الدول العربية ومنها دولة عملت أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023 توجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، بينما قنوات بي إن سبورت متاحة على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات.