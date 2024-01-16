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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة تونس وناميبيا بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة تونس وناميبيا بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء فى أمم إفريقيا،يستهل المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة منتخب ناميبيا، غدا الثلاثاء 16 يناير الجاري، على ملعب أمادو جون كوليبالي في مدينة ياموسوكرو الإيفوارية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس، السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

أنهت تونس استعداداتها لكأس الأمم الأفريقية بفوزها على أسماك القرش الأزرق من الرأس الأخضر 2-0 على الملعب الأولمبي حمادي العقربي يوم الأربعاء.

افتتح رجال جليل قادري التسجيل بعد مرور 12 دقيقة فقط عن طريق إلياس عاشوري، قبل أن يحسم يوسف المساكني النتيجة في بداية الشوط الثاني.

ونتيجة لذلك، أصبح نسور قرطاج بلا هزيمة في آخر أربع مباريات خاضوها في يومي رأس السنة، حيث حققوا ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.

في القائمة التالية، يوجد التحدي المتمثل في الفريق المنافس الذي تعرض للهزيمة في كل من المواجهات الثلاثة السابقة بين الفريقين بنتيجة مجمعة 6-1.

بعد أن وصلت على الأقل إلى الدور ربع النهائي في كل من النسخ الأربع الأخيرة لكأس الأمم الأفريقية، ستتطلع تونس إلى الاستمتاع بمرحلة عميقة أخرى في المراحل الأخيرة من أكبر بطولة كروية في إفريقيا.

تعادلت ناميبيا سلبًا مع غانا في المباراة الودية الأخيرة التي جمعتهما على ملعب بابا يارا الرياضي يوم الثلاثاء.

على الرغم من كونهم في موقف دفاعي في غالبية المسابقة، إلا أن رجال كولين بنجامين صمدوا ليحصلوا على نصيب من الغنائم.

رابط مباشر ل مشاهدة مباراة تونس وناميبيا | من هنــــا

وبالتالي، لم يخسر فريق Brave Warriors الآن في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، على الرغم من أنهم حققوا فوزًا واحدًا فقط في ذلك الوقت.

بعد الخروج من دور المجموعات في جميع مشاركاتها الثلاث في كأس الأمم الأفريقية حتى الآن، شرعت ناميبيا في تحقيق بداية مشرقة لرحلتها القارية هذه المرة.

كيف تشاهد مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

مشاهدة مباراة تونس وناميبيا بث مباشر يلا شوت

التاريخ الثلاثاء 16 يناير 2024 موعد المباراة 19:00 مصر، 18:00 تونس الملعب أمادو جون كوليبالي القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عصام الشوالي

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

شبكة قنوات بي إن سبورتس هي صاحبة البث الحصري لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة تونس وناميبيا على قناتي “beIN Sports HD 2 Max – beIN Sports HD 1 Max” كما يمكن مشاهدتها على قناة الجزائرية الأرضية المجانية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

مباراة تونس وناميبيا سوف تكون منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث بطولة كأس إفريقيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

1- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

3- قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

التردد: 12437 -H -27500

4- قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

التردد: 12418-H-30000

5- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

6- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

7- قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

التردد: 12246-H-27500

8- قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15

التردد: 12609-H-7550

9- قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الاوروبي 13 شرق

التردد: 11179-H-27500

10- قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

التردد: 12356 – أفقي – 7100

أمم إفريقيا

وكانت قد أوقعت قرعة دور المجموعات، في البطولة القارية منتخب تونس في المجموعة الخامسة، والتي تضم منتخبات كل من جنوب إفريقيا وناميبيا ومالي.

تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة تونس وناميبيا | من هنــــا

ومن ناحية ثانية، يسعى منتخب ناميبيا، لتحقيق إنتصار تاريخي في هذه المباراة، حيث لم يسبق له تحقيق الفوز بل اكتفى بتعادلين مقابل 7 هزائم في مشاركاته فى أمم إفريقيا السابقة.