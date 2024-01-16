نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريكاردو فورموسينيو يعلن تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة سموحة في كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق أمام سموحة بكأس الرابطة المصرية.

تشكيل مودرن فيوتشر ضد سموحة في كأس الرابطة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، محمود رزق، محمود شعبان

خط الوسط: غنام محمد، حساني اموراني، محمد محمود، علي زعزع، عبد الكبير الوادي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، علي الفيل، محمد نصير، محمد صادق، هشام عادل، محمد زعلوك، مروان محسن.

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الخامسة مساءً، فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سموحة على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية.