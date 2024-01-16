الرياضة

تعرف على تشكيل منتخب تايلاند لمواجهة قرجيكستان في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن المدير الفني لمنتخب تايلاند التشكيل الذي سيخوض به مباراة قرجيكستان في الجولة الأولي من كأس أسيا.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: باتيوات خاماي

خط الدفاع: تيراتون - اليلاس دولاه - نيكولاس ميكلسون - بانسا هيمفبيون

خط الوسط:ويراثب بومفان -  بيرادون تشامراتسم - بودين فالا - سوباشاي جايديد

خط الهجوم: سوباتشوك ساراتشاك - سوبانات موياتا

موعد مباراه منتخب تايلاند وقرجيكستان في كأس أسيا

يستعد منتخب تايلاند لمواجهة قرجيكستان ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها بعد قليل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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