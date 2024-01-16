تعرف على تشكيل منتخب تايلاند لمواجهة قرجيكستان في كأس آسيا

يستعد منتخب تايلاند لمواجهة قرجيكستان ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها بعد قليل.

أعلن المدير الفني لمنتخب تايلاند التشكيل الذي سيخوض به مباراة قرجيكستان في الجولة الأولي من كأس أسيا.

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محمد يوسف

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