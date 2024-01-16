نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل منتخب تايلاند لمواجهة قرجيكستان في كأس آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن المدير الفني لمنتخب تايلاند التشكيل الذي سيخوض به مباراة قرجيكستان في الجولة الأولي من كأس أسيا.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: باتيوات خاماي
خط الدفاع: تيراتون - اليلاس دولاه - نيكولاس ميكلسون - بانسا هيمفبيون
خط الوسط:ويراثب بومفان - بيرادون تشامراتسم - بودين فالا - سوباشاي جايديد
خط الهجوم: سوباتشوك ساراتشاك - سوبانات موياتا
موعد مباراه منتخب تايلاند وقرجيكستان في كأس أسيا
يستعد منتخب تايلاند لمواجهة قرجيكستان ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس أسيا والمقرر إقامتها بعد قليل.