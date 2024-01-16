طارق سليمان: محمد الشناوي لا يتحمل أهداف موزمبيق فى مرمي مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي السابق أن محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر لا يتحمل تمامًا مسؤولية أهداف موزمبيق فى مرمي الفراعنة ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تقام الوقت الحالي فى كوت ديفوار.

وقال طارق سليمان مدرب حراس مرمي النادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هدفين منتخب موزمبيق أمام منتخب مصر كانت بسبب أخطاء دفاعية والجميع يتحمل المسؤولية ولكن الأزمة كانت ليس من محمد الشناوي ولا يتحمل أى منهما.

وأضاف:" محمد الشناوي من اللاعبين المميزين والذي دائما قادر على صناعة الفارق واستطاع أن يتصدي لأكثر من كرة خطيرة من منتخب موزمبيق.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب غانا ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم.