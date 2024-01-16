بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت اليوم في كأس آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت

مواجهة آسيوية بين Saudi Arabia - Oman اليوم، مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، تنطلق مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا 2024 بمواجهة منتخب عُمان، وذلك في الجولة الأولى من المجموعة الأخيرة.

يثير المنتخب السعودي الكثير من الجدل قبل بدء المسابقة القارية، نظرًا لقرارات المدرب روبيرتو مانشيني الجريئة والتكتيكات التي يتبعها، يسعى المدرب الإيطالي إلى بناء جيل جديد يتمحور حول الأساسات التي وضعها الجيل السابق الذي شارك في كأس العالم 2022.

من بين القرارات الغريبة التي اتخذها مانشيني، استبعاد الحارس نواف العقيدي رغم دوره الأساسي في المنتخب، دون الكشف الأسباب، كما سيغيب العديد من اللاعبين البارزين عن المنتخب السعودي، بما في ذلك القائد السابق سلمان الفرج.

ستكون بداية المنتخب السعودي صعبة أمام منتخب عُمان الذي يعيش حالة مميزة تحت قيادة المدرب برانكو إيفانكوفيتش. يتمتع المنتخب العماني بجيل ينافس الجيل التاريخي للمنتخب السعودي، ويطمح للوصول بعيدًا في كأس آسيا، مما يرفع تطلعات وآمال الجماهير.

ومن الناحية التاريخية، يتفوق المنتخب السعودي في مبارياته مع منتخب عُمان. تقابل المنتخبان في 20 مباراة في مختلف البطولات، حيث حقق المنتخب السعودي الفوز في 14 مباراة، بينما فاز منتخب عُمان في 4 مباريات فقط، وانتهت مباراتين بالتعادل.

متى موعد وتوقيت مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا 2023؟

تجري اليوم بث مباشر مباراة السعودية وعمان يلا شوت، المباراة المنتظرة بين منتخب السعودية ومنتخب عمان في إطار الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا لعام 2024 في قطر. ستقام المباراة على ملعب "خليفة الدولي".

مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر يلا شوت

حددت اللجنة المنظمة للبطولة موعد المباراة بين السعودية وعمان في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان، وبالنسبة لتوقيت تونس والمغرب والجزائر، ستقام المباراة في الساعة 6:30 مساءً.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عمان اليوم في كأس آسيا؟

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة السعودية وعمان يلا شوت بث مباشر تعد القناة الرياضية السعودية SSC واحدة من القنوات التي ستنقل مباراة منتخب السعودية ضد عمان في بطولة كأس آسيا لعام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ستتم بث مباريات كأس آسيا عبر عدد من الشبكات التلفزيونية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قناة بي إن سبورت المشفرة. وفيما يلي جدول يوضح تردد قناتي SSC 1 HD وBeIN Sports AFC 1 لمشاهدة مباراة السعودية وعمان.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان اليوم:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

أين يمكنني مشاهدة مباراة السعودية وعمان اليوم عبر الإنترنت؟

لمتابعة بث مباشر مباراة السعودية وعمان تويتر في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية من خلال الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

حكام مباراة السعودية وعمان اليوم

أعلنت لجنة الحكام تكليف طاقم تحكيم استرالي بقيادة شون إيفانز لإدارة مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا. ستقام المباراة في مساء الثلاثاء المقبل على ملعب خليفة الدولي.

يتكون طاقم التحكيم لهذه المباراة من الحكم الرئيسي شون إيفانز، والحكم المساعد الأول انتون سشيتين، والحكم المساعد الثاني أشلي وارويك، وحكم الفيديو كاثرين مارجريت. بالإضافة إلى ذلك، يشارك الحكم الرابع عبدالله الجمالي من الإمارات والحكم الاحتياطي المساعد أحمد عباس.

يذكر أن المنتخب السعودي ينافس في المجموعة السادسة ضمن بطولة كأس آسيا 2023، حيث يواجه منتخبات عمان، قرغيزستان، وتايلاند.

تشكيل مباراة السعودية وعمان اليوم في كأس آسيا

أولًا: تشكيل منتخب السعودية

حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي البليهي، حسان تمبكتي، عون السلولي؛

خط الوسط: سعود عبد الحميد، محمد كنو، فيصل الغامدي، عبد الإله المالكي، محمد البريك؛

خط الهجوم: صالح الشهري، سالم الدوسري.

ثانيًا: تشكيل منتخب عمان

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني

الدفاع: علي البوسعيدي – خالد البريكي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي.

الوسط: جميل اليحمدي – عبدالله فواز – معتز صالح – أحمد الكعبي.

الهجوم: عمر المالكي – محسن الغساني

السعودية ضد عمان.. تاريخ مواجهات المنتخبين

وفقًا للإحصاءات، تم لعب 9 مباريات سابقة بين منتخبي السعودية وعمان قبل المواجهة المنتظرة في كأس آسيا.

وبشكل عام، يميل التاريخ لصالح المنتخب السعودي في هذه اللقاءات، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، بينما نجح منتخب عمان في الفوز في مباراة واحدة فقط، وانتهت 2 مباراة بالتعادل.

وعند النظر إلى عدد الأهداف، يتضح تفوق واضح للمنتخب السعودي. إذ تمكن لاعبوه من تسجيل 16 هدفًا، بينما سجل لاعبو منتخب عمان فقط 3 أهداف.

هذه الإحصاءات تعكس تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين، ومع ذلك فإن المباراة القادمة قد تكون مختلفة تمامًا وقد تشهد تحولات ومفاجآت جديدة.