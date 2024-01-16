نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينجادا في حوار لـ "دوت الخليج الرياضي": هذه شروطي لقيادة الزمالك وبذلت قصارى جهدي مع سبورتينج لشبونة ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جمعتني اتصالات كثيرة مع الزمالك في الأسابيع الأخيرة

الزمالك فتح لي الباب في مصر

أحتفظ بذكريات رائعة منذ موسم اللاهزيمة مع الزمالك

جمهور الزمالك حالة خاصة

خبراتي كمدرب تتحدث عني

أخبار كثيرة ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن اقتراب المدرب البرتغالي نيلو فينجادا من تولي منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومعاونة معتمد جمال كمدرب عام.

حوار نيلو فينجادا مع دوت الخليج الرياضي

وحاور موقع دوت الخليج الرياضي المدرب البرتغالي نيلو فينجادا لمعرفة حقيقة مسؤولي الزمالك معه للعودة من جديد للقلعة البيضاء وكذلك دوره في حل أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية نص الحوار مع المدرب البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك.

هل تواصل معك أي مسؤول بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية؟

نعم بالتأكيد.. لقد تحدثت كثيرًا مع الزمالك في الأسابيع الماضية

هل كان الحديث بشأن تولي منصب معين في النادي؟

لم يعرض عليّ أي مسؤول تولي منصب بنادي الزمالك. لم يحدث أي شيء بيني وبين المسؤولين خلال الفترات الأخيرة بشأن عودتي للنادي.

ماذا يمثل الزمالك لك ؟

الزمالك هو النادي الذي فتح لي باب مصر. أحتفظ دائمًا في ذاكرتي بالوقت الذي عشته بعد أن أصبحت بطلًا في 2003/2004. موسم رائع دون هزائم في الدوري، حدث ذلك فقط في ذلك الموسم، شكرا للاعبين والموظفين الرائعين، كل ما قمنا به هو تكوين عائلة زملكاوية رائعة.

ماذا عن جمهور الزمالك؟ ما هو المميز في هذا الجمهور؟

جمهور الزمالك مُدهش ورائع قدم لنا الدعم دائما. أحتفظ بدور الجمهور إلى الأبد كجزء من نجاحنا أيضًا، حينما أتواجد في القاهرة لا يزال هناك شعور كبير بالرضا لدى العديد من مشجعي الزمالك، لديهم ذاكرة رائعة.

هل تحلم بالعودة مرة أخرى لنادي الزمالك؟

أنا لا أحلم. أنا واقعي في عملي للغاية. أنا مدرب كرة قدم ولا يزال بإمكاني تقديم الكثير لكرة القدم. حياتي مستقرة ومنظمة بشكل جيد لقد قمت بالتدريب في 11 دولة مختلفة ولدي معرفة وخبرة كبيرة.

هل لديك شروط محددة لتولي قيادة الزمالك؟

أنا شخصية محترفة جدا وأحب كل ما يرتكز على الاحترام والمودة، وأتمنى أن أشارك في مشروع مع أشخاص رائعين وصالحين في مصر أو في أي مكان.

تحياتي الحارة للجميع ومستقبل عظيم بالصحة والسعادة للزمالك.

هل كان لك دور في تقريب وجهات النظر بين الزمالك وسبورتنج لشبونة؟

لقد بذلت قصارى جهدي لتقريب وجهات النظر بين الزمالك وسبورتنج لشبونة، لكن كل التفاصيل والاتفاق المتوقع بينهما جاري إنهاؤه بين الطرفين وحل الأزمة.

