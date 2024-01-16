نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألو إفريقيا.. ناقد سعودي لـ "دوت الخليج الرياضي": أرفض الهجوم على صلاح وهذا سبب نجاحه مع ليفربول ومنتخب مصر ظهر عشوائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الرياضي السعودي خالد أبو غانم، عن الهجوم الذي صاحب نتيجة مباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية، على النجم محمد صلاح وتحميله مسؤولية الاخفاق الأخير.

وكانت كتيبة الفراعنة قد فشلت في تحقيق الفوز بأولى مباريات الفريق بكأس الأمم الإفريقية أمام موزمبيق والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أبو غانم يتحدث عن محمد صلاح

وتحدث الإعلامي الرياضي السعودي خالد أبو غانم للفجر الرياضي:" بالنسبة لمباراة مصر وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية، صدمت من مستوى بعض اللاعبين الذي ظهروا جميعا بغير مستواهم المعروف".

وتابع:" تناقل منتخب مصر للكرة أشعرني أنه فريق غير منظم وغير مقنع في ظل غياب الجماعية، ولكن قادرة على تمالك الأمور من جديد في ظل وجود العديد من اللاعبين الخبرة".

وواصل:" بالنسبة لي مصر ستظل من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا وأرفض تحميل صلاح دائما مسؤولية أي اخفاق".

وأشار:" المشكلة لدينا أننا نفكر بالعاطفة دائما وإذا أحببنا شخص نحمله كل شئ، صلاح لاعب داخل الملعب من ضمن 11 لاعب وهو من أفضل لاعبي العالم، ولكن ما إذا زملاءه قد فشلوا في مساعدته داخل الملعب".

وأوضح:" صلاح ناجح مع ليفربول يلعب مع 11 لاعب يقومون بأدوار إضافية بجانب وظائفهم الرئيسية، وأثق تماما في قدرات فيتوريا على حل كل المشاكل".

وأختتم:" ثقتي كبيرة في فيتوريا وأعلم تماما قدراته كمدير فني عالمي، وبإذن الله نرى منتخب مصر متوهج ومحتفلا بكأس أمم إفريقيا".