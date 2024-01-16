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أحمد جودة - القاهرة - أدلى المدرب ريجوبير سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني بتصريحات قوية بعد وصول الحارس أندري أونانا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى معسكر المنتخب.

مدرب الكاميرون يعلق على وصول الحارس أونانا

وغاب أندري أونانا عن المباراة الافتتاحية لمنتخب الكاميرون أمام نظيره منتخب غينيا أمس الإثنين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأكد سونج في تصريحات صحفية له:" نعلم جميعًا أن أونانا يبقى أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

وتابع:" أعتقد أننا إذا منحنا الإذن فهذا لأننا نعرف الصفات التي يتمتع بها وما يمكن

أن يقدمه لنا، إنه يتمتع بمستوى عالي من الخبرة ليس لأنه متأخر سيخلق شيئًا ما في المجموعة".

وأتم المدرب ريجوبير سونج تصريحاته:" إنه يؤدي بشكل جيد للغاية ولا يزال يتمتع بالمنافسة، ما يهمني الآن هو مباراة الكاميرون".

