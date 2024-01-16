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أحمد جودة - القاهرة - بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة الوحدة الودية بأبو ظبي والذي يشارك فيها نادي الزمالك استعدادًا لاستئناف الموسم عقب انتهاء فترة التوقف لمشاركة منتخب مصر في بطولة افريقيا.

بمشاركة الزمالك.. تعرف علي الكرة الرسمية لبطولة الوحدة الودية بالإمارات

وكشفت الشركة المنظمة بر لبطولة الوحدة الودية، اليوم الثلاثاء، عن الكرة الرسمية للنسخة الاولي من البطولة ، التى تستضيفها المملكة العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير من عام 2024.

وأعلن حازم فتوح رئيس الشركة المنظمة للبطولة عن شكل المرة الرسمية التي بعد اتفاقه مع تيمبو المتخصصة لتوحيد الكرة خلال فترة البطولة والتي تجمع كلا من الزمالك المصري والوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ومن المقرر ان يفتتح الزمالك البطولة الزمالك بمواجهة الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال موعد السفر إلى الإمارات يوم الخميس المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة الوحدة الودية.