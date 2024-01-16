مجانًا مشاهدة مباراة تونس وناميبيا يلا شوت بث مباشر yalla kora بث مباشر مباراة منتخب تونس بـدون تقطيع

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كأس الأمم الإفريقية 2023، منتخب تونس، بث مباشر مباراة تونس وناميبيا، منتخب ناميبيا، بث مباشر مباراة تونس، يلتقي منتخب تونس منتخب ناميبيا مساء اليوم في افتتاح مشوار منتخب نسور قرطاج ببطولة كأس أمم إفريقيا في السابعة مساء اليوم، على ملعب أمادو جون كوليبالي المتواجد بمدينة كورهوغو في أقصى شمال كوت ديفوار ضمن مباريات المجموعة الخامسة بالبطولة.

كأس الأمم الإفريقية 2023، ويسعى المنتخب التونسي في حصد أول ثلاث نقاط أمام ناميبيا، وتجاوز مفاجأت البطولة بعد سقوط جميع المنتخبات العربية التي لعبت الجولة الأولى حتى الآن وعلى رأسهم منتخب مصر، والجزائر، ومنتخب مورتنيا، بجانب منتخبي الكاميرون ونيجيريا.

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ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورت وبالتحديد على قناتي beIN Sports HD 2 Max- beIN Sports HD 1 Max، بتعليق المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

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بث مباشر مباراة تونس

كأس الأمم الإفريقية 2023، ولمشاهدة مباراة تونس وناميبيا بث مباشر فور انطلاق المباراة اضغط هنا .

كأس الأمم الإفريقية 2023.. ويشارك منتخب ناميبيا للمرة الرابعة في البطولة، حيث كان قد شارك المنتخب الملقب بـ«المحاربين الشجعان» في 3 مرات سابقة بالبطولة، دون أنّ يحقق فوزًا في التسع لقاءات التي خاضها بالبطولة.

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كأس الأمم الإفريقية 2023.. تشكيل منتخب تونس الرسمي أمام ناميبيا

مدرب تونس جلال القادري

ويبدأ جلال القادري، المدير الفني للمنتخب التونسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:- بشير بن سعيد.

خط الدفاع:- وجدي كشريدة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علي معلول.

خط الوسط:- محمد علي بن رمضان – إلياس السخيري – أنيس بن سليمان.

خط الهجوم:- يوسف المساكني – إلياس العاشوري – طه ياسين الخنيسي.