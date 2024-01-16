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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة فريقى سموحة ومودرن فيوتشر التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ستاد الإسكندرية فى الجولة الثانية من دور المجموعات فى كأس الرابطة.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الفريقين إلى نقطة واحدة.

التعادل السلبى يحسم مباراة سموحة وفيوتشر فى كأس الرابطة

جاءت المباراة متوسطة المستوى وانحصر اللعب خلال الشوط الأول فى منتصف الملعب ولم يشهد هذا الشوط سوى هجمه لسموحه عن طريق حسين فيصل سددها ضعيفة تصدى لها جنش حارس فيوتشر وضربة رأس من محمد محمود لاعب فيوتشر تصدى الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى.



ولم تتغير الأمور كثيرا فى الشوط الثانى رغم إجراء الجهاز الفنى لكل فريق بعض التعديلات والتغييرات

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة تفوقا نسبيا لفريق سموحه الذى كثف من هجماته ولاحت له فرصه جيده لحسم المباراة فى الوقت بدل الضائع من عرضية لمصطفى البدرى مرت من دفاع مودرن فيوتشر ولم يستغلها حسام حسن مهاجم سموحة لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.

وبذلك يؤجل حسم الفريق الثانى الذى سيتأهل من هذة المجموعة مع الاتحاد السكندرى الذى تأهل رسميًا إلى الجولة الثالثة.

و يصبح ترتيب المجموعة كالآتى:

1- الاتحاد السكندرى 6 نقاط.

2- بلديه المحله 3 نقاط.

3- سموحه 1 نقطة.

4- فيوتشر 1 نقطة.

ويلتقى فى الجولة الثالثة الاتحاد السكندرى مع سموحه وبلديه المحله مع فيوتشر