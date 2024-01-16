نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السعودية يخطف فوزًا صعبًا أمام عمان بكأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاز منتخب السعودية الكروي الأول على نظيره منتخب عمان بهدفين مقابل هدف في المباراة المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

وكانت أحداث المباراة عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات الساعة السادسة والنصف بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة السعودية ضد عمان بكأس آسيا

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو المنتخبان العديد من التسديدات.

وحصل لاعبو منتخب عمان على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة تولى صلاح اليحائي مهمة تسجيلها بنجاح.

ونجح عبد الرحمن غريب في خطف هدف التعادل لصالح منتخب السعودية وذلك في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وحاول منتخب السعودية مضاعفة، ونجح على البليهي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة والتسعين من عمر الشوط الثاني من المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.