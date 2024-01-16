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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة السعودية ضد عمان اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 بكأس آسيا.

نتيجة مباراة السعودية ضد عمان بكأس آسيا

وانتهت أحداث مباراة السعودية ضد عمان، بسقوط الثاني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

أهداف مباراة السعودية ضد عمان

سجل صلاح اليحائي هدف التقدم لصالح منتخب عمان في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول من علامة جزاء.

وأدرك عبد الرحمن غريب هدف التعادل لصالح منتخب السعودية وذلك في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وأحرز على البليهي هدف السعودية الثاني في شباك عمان في الدقيقة السادسة والتسعين من عر الشوط الثاني من المباراة.

