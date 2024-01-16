نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا عقب التعادل أمام عمان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - خطف منتخب السعودية فوزًا قاتلًا بهدفين لهدف أمام عمان في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

وفي المجموعة ذاتها نجح منتخب تايلاند في تحقيق الفوز أمام نظيره منتخب قرغيزستان في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "عبدالله بن خليفة".

ونستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا عقب التعادل أمام عمان، والذي يبحث عنه الكثير في كل مكان.



ترتيب مجموعة السعودية

1-تايلاند.. 3 نقاط

2- السعودية.. 3 نقاط

3-عمان.. دون نقاط

4- قرغيزستان.. دون نقاط