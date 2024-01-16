نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرجنتين فعلتها.. تصريحات قوية من القادري عقب هزيمة تونس أمام ناميبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث المدرب جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس الأول لكرة القدم؛ في تصريحات قوية عقب هزيمة نسور قرطاج أمام نظيره منتخب ناميبيا؛ وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتلقى منتخب تونس الهزيمة على يد نظيره ناميبيا، بهدف دون رد، في المباراة الأولى له ببطولة كأس أمم إفريقيا.

جلال القادري يعتذر لجماهير تونس

وأكد جلال القادري في تصريحات له عقب المباراة: "نعتذر للجماهير على هذه النتيجة ولكن الخسارة في أول مباراة أمر طبيعي، حيث خسر منتخب الأرجنتين من قبل في أول مباراة له ثم توج ببطولة كأس العالم".

وتابع: "نعتذر للشعب التونسي على هذه النتيجة. قدمنا أداء سيئا في الشوط الأول وإصابة طه ياسين الخنيسي احبطتنا".

ثم أوضح: "في الشوط الثاني تحسن الأداء وأضاعنا أكثر من 3 فرص محققة للتسجيل ورغم دراسة خطورة منتخب ناميبيا جيدا من الكرات الطولية إلا أننا استقبلنا هدف في وقت قاتل".

ثم اختتم مدرب تونس "نرغب الآن في تقديم الرد وتحقيق أداء جيد أمام مالي في المباراة القادمة. ولدي ثقة كبيرة في هذه المجموعة وقدرتها على تحقيق الفوز في المواجهات المقبلة"