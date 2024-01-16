نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأول في تاريخ كأس أمم إفريقيا.. منتخب ناميبيا يحقق رقم استثنائي بالفوز على تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب ناميبيا الأول لكرة القدم، رقما مميزا له عقب تحقيق الفوز على نظيره المنتخب التونسي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب ناميبيا يحقق رقم مميز في كأس أمم إفريقيا

حيث يعد هذا الفوز، هو الفوز الأول لمنتخب ناميبيا، في بطولة كأس أمم إفريقيا في موسمه الحالي 2023.

وشهدت تاريخ نتائج منتخب ناميبيا في ‎كأس أمم إفريقيا:

هزيمة

تعادل

هزيمة

هزيمة

هزيمة

تعادل

هزيمة

هزيمة

هزيمة

فوز على منتخب تونس.

ترتيب مجموعة تونس في كأس أمم إفريقيا

1- ناميبيا 3 نقاط.

2- مالي 0 نقاط.

3- جنوب إفريقيا 0 نقاط.

4- تونس 0 نقاط.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد منتخب ناميبيا، إلى صدارة جدول ترتيب مجموعته الخامسة من عمر بطولة كأس أمم إفريقيا برصيد 3 نقاط، بينما توقف رصيد منتخب تونس عند المركز الرابع دون نقاط..

